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30.10.19 09:16

Магаданская диверсифицирует экономику для повышения доходности бюджета

© РИА Новости. Алексей Филиппов
30 октября. Interfax-Russia.ru - Магаданская область, занимающая первые места по добыче золота и серебра в РФ, имеет дотационный бюджет и планирует повысить собираемость налогов за счет развития других отраслей экономики, сообщил губернатор региона Константин Носов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Магаданской области.

"В этом году добыча золота увеличится почти на 6 тонн по сравнению с прошлым периодом. При этом из-за действующих налоговых преференций участникам региональных инвестиционных проектов и особой экономической зоны, значительного роста налоговых поступлений пока не будет. Это осознанная политика. Она, несомненно, правильная", - отметил Носов.

Прогнозируемый объем поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в 2019 году составит 2,9 млрд рублей, что только на 100 млн рублей или на 3,6% больше уровня 2018 года. При этом объем выпадающих доходов регионального бюджета оценивается в сумме 1,2 млрд рублей.

"Создается парадоксальная ситуация - создаются рабочие места, государство вкладывает в инфраструктуру, предоставляет налоговые и социальные преференции. При этом регион недополучает налоги в бюджет и, как следствие, мы недофинансируем социальную сферу - в итоге население имеет качественный уровень жизни ниже, чем в других регионах. И это наряду с климатическими условиями - провоцирует отток населения", - отметил губернатор.

По его словам, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо развивать другие сферы региональной промышленности. Например, создание одного медеплавильного производства производительностью 100 тыс. тонн меди в год при действующих ценах на медь обеспечит рост налоговых поступлений в областной бюджет на 4 млрд рублей ежегодно.

"В настоящее время геологоразведочные работы на цветные и черные металлы на территории Магаданской области за счет средств федерального бюджета не проводятся. С целью повышения эффективности проведения ГРР на территории области правительством Магаданской области совместно с ПАО "Сусуманзолото" создана региональная юниорная геологоразведочная компания и выделено порядка 40 площадей, перспективных на выявление медно-порфировых рудных объектов", - сообщил Носов.

Эта компания уже получила три поисковые лицензии на участки с ресурсным потенциалом порядка 5 млн тонн меди, разработаны проекты на проведение геологоразведочных работ, они направлены на экспертизу. Кроме того, правительство региона договорилось с рядом горнодобывающих компаний региона о развитии геологоразведки. Так, в сентябре ООО "Астра" подало заявки на получение права изучения шести медно-порфировых рудных объектов, АО "ГДК "Берелех" формирует заявки еще на шесть участков.

Вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе совещания отметил, что необходимо вкладываться в геологоразведку, в том числе, медно-порфировых месторождений.

"Надо уже прямо сейчас включать в план геологического изучения дополнительные средства для того, чтобы из перспективных площадей перевести эту категорию в запасы. Тогда будет проще", - подытожил Трутнев.

Доходы и расходы Магаданской области на 2019 год, с учетом последних поправок, утверждены в размере 35,896 млрд рублей.

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