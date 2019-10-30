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30.10.19 09:22
Около 1200 взрослых деревьев высадят на благоустроенных территориях Москвы
Работы проведут на Рождественке и Остоженке, в переулках у Патриарших прудов, на улицах Чаплыгина, Школьная и Шипиловская, Озерковской и Овчинниковской набережных, у Киевского вокзала и на Центральном проспекте Зеленограда, говорится в сообщении.
Посадка деревьев продлится до середины декабря.
Поздняя осень и начало зимы - оптимальное время для высадки крупномеров высотой 7-10 метров, напоминают в городской администрации. В это время растения уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку.
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