СК РФ проконтролирует проверку застройки Малаховского леса в Подмосковье

30.10.19 09:39

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

30 октября. Interfax-Russia.ru - Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) поставил на контроль проверку по факту застройки Малаховского леса в Московской области, сообщается на сайте СКР.

"Председатель СК России поручил руководству регионального подразделения ведомства детально проверить все обстоятельства этого "благоустройства", а также изучить доводы граждан, озвученные в материале. Ход проведения проверки и его результат поставлен на контроль", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что проверка начата по факту выхода на одном из федеральных телеканалов сюжета о застройке Малаховского леса. "Несмотря на то, что местные чиновники утверждают, что ликвидируются лишь больные деревья в рамках существующей программы по благоустройству, корреспонденты и местные жители утверждают обратное, настаивая на незаконности деятельности застройщика", - добавили в пресс-службе СК.

Как сообщил ранее телеканал "Россия 1" (ВГТРК), жители Подмосковья пытаются спасти от варварского благоустройства знаменитый Малаховский лес. По его данным, "живописный уголок, куда ездил на пленэры Шагал, и где снимали эпизоды "Джентельменов удачи", решено превратить в современный парк с кафе и магазинами. Берега озера собираются закатать в бетон, а сосновый бор заметно проредить. Под топор уже пустили больше сотни деревьев".