Разбирательство об убытках "Восточного" на 1,7 млрд руб. отложено на месяц

30.10.19 09:48

© РИА Новости. Андрей Старостин

30 октября. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Амурской области по ходатайству Evison (миноритарный акционер банка "Восточный", подконтрольна Baring Vostok - ИФ) в очередной раз отложил разбирательство по иску совладелицы "Восточного" Марины Ушаковой о взыскании около 1,66 млрд рублей убытков с Артема Аветисяна и Аллы Цытович, представлявших в 2016 году Юниаструм банк, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Производство по делу отложено до 28 ноября. Ходатайство об отложении разбирательства поступило от компании Evison. Представитель истца также ходатайствовал об отложении, чтобы ознакомиться с представленными документами ответчика", - сообщил собеседник агентства.

В заседании суда участвовали представители истца Александр Свинцов и Леонид Прохоров, а также Артем Назаров - представитель Цытович и Аветисяна. Представители третьего лица - ЦБ РФ - в заседании участия не принимали.

Представитель истца настаивал на привлечении в качестве третьего лица не только компанию Аветисяна "Финвижн Холдингс", зарегистрированную на о.Русском, но и одноименную на Кипре. Суд, однако, счел, что это одно и то же юридическое лицо. Ранее истец пояснял свою позицию тем, что у него нет четкого понимания, какая из двух этих компаний "наследник" "Бок Раши" (материнская компания Юниаструм банка - ИФ).

Основные требования истца основаны на утверждении, что ответчики совершили заведомо убыточные сделки. В частности, речь идет о приобретении у компании "Бок Раша" миноритарных пакетов акций и долей в уставных капиталах других юридических лиц.

Кроме того, были выкуплены права опциона на увеличение доли участия в уставных капиталах данных компаний. Всего, как отмечает истец, с 23 июня по 13 июля 2016 года было совершено 15 таких сделок на сумму 1 млрд 658 млн 110 тыс. рублей. Суду были представлены отчеты оценщиков спорных сделок.

По данным ЦБ РФ, на 12 ноября 2018 года Ушаковой принадлежало 2,26% уставного капитала банка "Восточный", Аветисяну (через "Финвижн Холдингс") - 32,02% (с 18 июня 2019 года - 42%). На момент событий 2016 года, с которыми связан иск, Аветисян контролировал Юниаструм банк, а Цытович была председателем правления этого банка.

Банк "Восточный экспресс" завершил процесс присоединения Юниаструм банка в январе 2017 года. Собственники Юниаструма тогда получили около 40% в объединенном банке.

В мае Арбитражный суд Амурской области обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион "Финвижн Холдингс" на 9,99% акций банка. Baring Vostok утратил контроль над "Восточным", спорные акции были списаны в пользу "Финвижн".