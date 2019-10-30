Китаянка пыталась вывезти из РФ телефон с "золотым" аккумулятором

30.10.19 09:56

Фото пресс-службы Дальневосточного таможенного управления

30 октября. Interfax-Russia.ru - Слитки золота, спрятанные в телефоне, обнаружили сотрудники Благовещенской таможни в Приамурье у гражданки КНР, сообщает в среду пресс-служба таможни.

"Сотовый телефон со слитками, предположительно золота, на месте аккумулятора обнаружили таможенники при оформлении гражданки КНР в международном пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ. Вес спрятанных слитков - 260 граммов, стоимость составляет около 780 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Благовещенской таможни Андрея Иванищева сообщается, что в начале октября благовещенские таможенники задержали гражданина КНР с 12 слитками, предположительно золота, которые он спрятал в обуви под стельками. Вес слитков составил более 1,6 кг, ориентировочная стоимость 4,9 млн рублей.

По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров).