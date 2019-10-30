Москвичи пережили самую холодную осеннюю ночь

30.10.19 09:57

© РИА Новости. Алексей Филиппов

30 октября. Interfax-Russia.ru - Заморозки отмечены в столице в ночь на среду: температура воздуха на базовой метеостанции (ВДНХ) опустилась до минус 0,5 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала нынешней осени. Предыдущий минимум фиксировался 16 октября - минус 0,3 градуса", - сказал собеседник агентства.

Октябрь 2019 года в Москве, по предварительной оценке, был на 4 градуса теплее климатической нормы, уточнили в метеобюро.

Днем в столичном регионе ожидаются облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 1 градуса, порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что на этой неделе в Московском регионе ожидается холодная погода предзимья. По его прогнозам, в ночь на четверг, 31 октября, в Подмосковье может подморозить до минус 8 градусов.

Из-за резкого ухудшения погодных условий дороги и тротуары в Москве в среду обработают противогололедными реагентами - впервые в нынешнем осенне-зимнем сезоне.