|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.10.19 09:57
Москвичи пережили самую холодную осеннюю ночь
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала нынешней осени. Предыдущий минимум фиксировался 16 октября - минус 0,3 градуса", - сказал собеседник агентства.
Октябрь 2019 года в Москве, по предварительной оценке, был на 4 градуса теплее климатической нормы, уточнили в метеобюро.
Днем в столичном регионе ожидаются облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 1 градуса, порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что на этой неделе в Московском регионе ожидается холодная погода предзимья. По его прогнозам, в ночь на четверг, 31 октября, в Подмосковье может подморозить до минус 8 градусов.
Из-за резкого ухудшения погодных условий дороги и тротуары в Москве в среду обработают противогололедными реагентами - впервые в нынешнем осенне-зимнем сезоне.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket