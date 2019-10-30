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30.10.19 10:10

Губернатор Колымы пожаловался на отток россиян из региона

© РИА Новости. Евгений Биятов
30 октября. Interfax-Russia.ru - В Магаданской области пока сохраняется миграционная убыль населения, а до четверти рабочих мест заняты работниками, временно работающими по контрактам, сообщил губернатор региона Сергей Носов.

"Магаданская область, несмотря на впечатляющий рост экономики, не становится центром притяжения для людей. В прошлом году мы потеряли из-за миграционного оттока 2,7 тыс. человек. В этом году сальдо миграции тоже не стало положительным", - сказал Носов на совещании по вопросам социально-экономического развития области, которое провел вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Власти региона, по словам губернатора, провели анализ миграционного оттока. Среди тех, кто уезжает, 13% в возрасте до 15 лет, 54% - в трудоспособном возрасте и 33 % - старше трудоспособного.

"Кроме того, за последнее время серьезно изменился качественный состав приезжающих на территорию области. Уезжают из области граждане России, а приезжают в основном, жители Средней Азии. Это, в том числе, на производства, которые работают в постоянном режиме, - фабрики, постоянно действующие производства", - подчеркнул глава региона.

При этом в области на протяжении последних семи лет сохраняется отрицательное сальдо миграции с регионами России и положительное со странами СНГ (мигрантов из СНГ - +2878 человек, убыль в регионы России - 9073 человека).

"Анализ показал, что 16 тысяч рабочих мест, а это четверть всех рабочих мест в нашей области, - это вахтовики, сезонные рабочие и иностранцы, которые работают по патенту или разрешению на работу", - отметил Носов.

По его словам, наиболее высокий показатель работников на временных работах отмечается на предприятиях горнодобывающей отрасли - 8,2 тыс. человек, из них привлеченных из других регионов РФ - 6,8 тыс. человек, что составляет 65,6% от среднесписочной численности работников этой отрасли.

"На примере 3 крупных предприятий видно, что в горной отрасли численность граждан, привлеченных из других субъектов РФ, превышает численность работающих граждан, постоянно проживающих на территории Магаданской области", - добавил губернатор.

По данным правительства области, всего в период до 2030 года в рамках реализации значимых для региона инвестиционных проектов планируется создание более 5 тыс. рабочих мест.

Но это, по мнению главы области, может не привести к увеличению численности жителей Магаданской области.

"Инвесторы снова возьмут на эти рабочие места вахтовиков, если мы не поменяем правила игры для инвесторов и не создадим условий для закрепления населения",-подчеркнул Носов.

Со своей стороны вице-премьер-полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что при реализации крупных проектов в Магаданской области инвесторы должны не завозить туда массово мигрантов, а подбирать кадры среди местного населения и способствовать закреплению жителей в регионе.

"Один из основных вопросов, которые поставил губернатор, - вопрос, связанный с тем, как новые проекты помогают развивать территорию, увеличивать численность населения, создавать рабочие места именно для людей, которые живут в Магаданской области. Здесь не все в порядке. Все крупные проекты реализуются в основном вахтовым методом", - сказал Трутнев журналистам в среду после совещания.

Полпред подчеркнул, что государство помогает в реализации этих проектов, но, по его словам, государство "вправе рассчитывать на взаимность".

"Надо, чтобы и руководители проектов думали о жителях области. Мы готовы помогать, если они будут создавать на базе своих новых предприятий населенные пункты. Мы готовы заботиться об инфраструктуре, школах, больницах, но это надо вместе делать, иначе просто мы будем проекты большие реализовывать, а люди будут приезжать с континента", - добавил Трутнев.

Он также отметил, что его удивила информация о том, что 70% "плоских тарифов" (установленных авиакомпанией на весь год - ИФ) покупают на перевозку людей вахтовым методом.

"Скажу честно, я об этих обстоятельствах не знал. Мне эта цифра не нравится. Мы плоские тарифы разработали для того, чтобы люди могли летать на континент, лечиться, если необходимо, с родственниками встречаться, а не для того, чтобы возить вахту", - сказал полпред.

"Если предприятие не заинтересовано в том, чтобы локализовать здесь работающий персонал, то, мы, скорее всего, посмотрим возможности, чтобы плоский тариф для перевозки работников, летающих на вахты не применять, пусть предприятие платит за это самостоятельно", - добавил Трутнев.

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