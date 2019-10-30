Число погибших во время наводнения под Иркутском выросло до 26 человек

30.10.19 10:15

© РИА Новости. Сергей Ким

30 октября. Interfax-Russia.ru - Количество жителей Иркутской области, погибших во время масштабного летнего наводнения, увеличилось с 25 до 26 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в прокуратуре региона.

"Одного из числившихся пропавшими без вести нашли погибшим. Это мужчина. Его тело было найдено возле одного из мостов в Тайшетском районе", - сказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры, пропавшими без вести сейчас числятся четыре человека.

Ранее сообщалось, что в зоне наводнения обнаружены тела 25 человек: 19 - в Тулуне и Тулунском районе, пять - в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, один - в Тайшетском районе.

Масштабное наводнение 25-30 июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. Сильнее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.