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30.10.19 10:15
Число погибших во время наводнения под Иркутском выросло до 26 человек
"Одного из числившихся пропавшими без вести нашли погибшим. Это мужчина. Его тело было найдено возле одного из мостов в Тайшетском районе", - сказал собеседник агентства.
По данным прокуратуры, пропавшими без вести сейчас числятся четыре человека.
Ранее сообщалось, что в зоне наводнения обнаружены тела 25 человек: 19 - в Тулуне и Тулунском районе, пять - в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, один - в Тайшетском районе.
Масштабное наводнение 25-30 июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. Сильнее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.
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