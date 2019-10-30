Более 700 отключений электричества из-за сильного ветра зафиксировано в Сибири

30.10.19 10:21

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

30 октября. Interfax-Russia.ru - Специалисты восстанавливают поврежденные штормовым ветром электросети в шести регионах Сибири, сообщает в среду пресс-служба компании "Россети Сибирь".

"Воздействие стихии привело к технологическим нарушениям в распределительных сетях в филиалах компании в Горном Алтае и Омской области, в Кузбассе, Хакасии, Красноярском и Алтайском краях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший вред ветер причинил сетям в Кемеровской области, где перебои с электроснабжением фиксировались в нескольких районах, и Алтайского края, где специалисты восстанавливали линии электропередачи в 23 районах.

Работу ремонтников осложнял сильный ветер и мокрый снег, однако повреждения были ликвидированы в сжатые сроки, заявляют в компании.

"При прохождении штормового фронта с порывами ветра 25 - 33 метров в секунду в распределительных сетях 6-110 киловольт было зафиксировано более 700 отключений. Для ликвидации последствий стихии суммарно было задействовано 234 бригады, 533 человека и 248 единиц техники", - отмечают в пресс-службе.

В настоящее время в режиме повышенной готовности работают энергетики Красноярского филиала компании, устраняют локальные технологические нарушения в Абанском, Канском, Нижнеингашском, Ирбейском, Толстихинском, Ужурском, Боготольском, Березовском, Емельяновском, Минусинском, Казачинском и Енисейском районах.

В Хакасии, Кузбассе, Алтайском крае энергетики занимаются ликвидацией повреждений в сетях 0,4 киловольт по заявкам потребителей.