Москву украсят ко Дню народного единства

30.10.19 10:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 октября. Interfax-Russia.ru - На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах Москвы к 1 ноября будет размещено 400 праздничных плакатов, посвященных Дню народного единства, сообщили журналистам в пресс-службе комплексе городского хозяйства.

"В День народного единства, 4 ноября, тематические праздничные видеоролики будут транслироваться на фасадах домов-"книжек" и медиафасадах зданий 8 и 28 на Новом Арбате, а также на медиафасаде Центрального телеграфа", - сказал представитель пресс-службы в среду.

В мэрии заявили, что на городских объектах по традиции будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка.

"Кроме того, 7 ноября, к 78-й годовщине военного парада на Красной площади будет обеспечено комплексное оформление Красной площади для проведения торжественного марша. В городе разместят 300 плакатов и тематические видеоролики на 30 цифровых билбордах и медиафасадах зданий", - добавили в пресс-службе.