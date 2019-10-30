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30.10.19 10:27
Москву украсят ко Дню народного единства
"В День народного единства, 4 ноября, тематические праздничные видеоролики будут транслироваться на фасадах домов-"книжек" и медиафасадах зданий 8 и 28 на Новом Арбате, а также на медиафасаде Центрального телеграфа", - сказал представитель пресс-службы в среду.
В мэрии заявили, что на городских объектах по традиции будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка.
"Кроме того, 7 ноября, к 78-й годовщине военного парада на Красной площади будет обеспечено комплексное оформление Красной площади для проведения торжественного марша. В городе разместят 300 плакатов и тематические видеоролики на 30 цифровых билбордах и медиафасадах зданий", - добавили в пресс-службе.
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