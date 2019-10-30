Прокуратура нашла незадекларированную недвижимость у главы администрации Орла

30.10.19 10:35

Фото с сайта администрации г. Орла

30 октября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура выявила несоответствия в декларации о доходах и имуществе главы администрации города Орла Александра Муромского, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облпрокуратуры.

"В декларации не был указан объект незавершенного строительства", - сказал собеседник агентства.

Речь идет о загородном доме, принадлежащем Муромскому, строительство которого ведется в Горках.

По итогам проверки прокуратура выдала городскому главе предписание об устранении нарушений.

Согласно декларации о доходах Муромского, опубликованной на сайте горадминистрации Орла, в 2018 году его доход составил 2,3 млн рублей (в 2017 году - 2,1 млн рублей). Доходы его жены - 463,7 рублей.

В собственности у Муромского в декларации за прошлый год была указана квартира площадью 61,7 кв. м, земельный участок под индивидуальное жилое строительство площадью 1,5 тыс. кв. м, машиноместо площадью 20,9 кв. м, два автомобиля - Chevrolet Klal и Suzuki Intruder Volusia 800. В долевой собственности у него - квартира площадью 71,3 кв. м.

Александр Муромский занимает пост главы администрации Орла с 27 июля 2017 года.