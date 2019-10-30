Уровень безработицы в Свердловской области за 9 месяцев составил 4,1%

30.10.19 10:54

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 октября. Interfax-Russia.ru - Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области в январе-сентябре 2019 года составил 4,1%, говорится в материалах Свердловскстата.

Так, за отчетный период было зарегистрировано 2,111 млн человек экономически активного населения, в том числе 2,024 млн человек занятых и 86,8 тыс. человек безработных (снижение на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

"При этом в государственных учреждениях службы занятости населения на конец сентября 2019 года состояло на учете 26,9 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 22,2 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 17,4 тыс. человек получали пособие по безработице", - уточняется в материалах статслужбы.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен по данным на конец августа, составила 39,745 тыс. рублей. Это выше уровня аналогичного периода прошлого года на 0,6%, однако ниже уровня июля текущего года на 3,8%.