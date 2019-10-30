Обломки сбитого в годы войны бомбардировщика с экипажем найдены под Смоленском

30.10.19 11:09

Фото со страницы группы "Эхо войны Смоленск" в соцсети.

30 октября. Interfax-Russia.ru - Поисковики отряда "Бастион" обнаружили в лесу под Смоленском фрагменты дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф вместе с экипажем, сбитого в годы Великой Отечественной войны, сообщил командир отряда Александр Коршаков.

"Извлекли самолет ДБ-3Ф, принадлежавший 212-й ДБАД (дальней бомбардировочной авиационной дивизии - ИФ), которая дислоцировалась в Смоленске. Был сбит 26 июля 1941 года", - рассказал Коршаков на опубликованном видео в ютьюбе.

По его словам, рядом с обломками самолета найдены останки людей. Предположительно, это могут быть двое из членов экипажа, которые числятся пропавшими без вести.

"Здесь найдены останки людей. Сколько их: один или два, наша задача выяснить и по возможности установить, кто это из них. В самолете (во время боевого вылета - ИФ) находился экипаж в составе четырех человек. Командир и один из стрелков выжили, а штурман и стрелок числятся пропавшими без вести", - добавил он.

Самолет ДБ-3Ф, принадлежавший 212-й ДБАД, был сбит во время боя в небе над деревней Демидово. Советский бомбардировщик атаковали истребители немецкой авиации, с земли вели обстрел танки.