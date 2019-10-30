Пособие нуждающимся семьям начнут выплачивать в Коми в рамках государственного соцконтракта в 2020г

30.10.19 11:18

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 октября. Interfax-Russia.ru - Коми в 2020 году станет одним из пилотных регионов по внедрению государственного социального контракта.

Как сообщает пресс-служба Госсовета региона, выплаты в рамках государственного социального контракта, который будет действовать по всей республике, будут осуществляться из федерального бюджета.

"Этот вид помощи предусматривает выделение семьям, находящимся в трудном финансовом положении, денежного пособия. Граждане, в свою очередь, берут на себя обязательства пройти обучение, повысить квалификацию, устроиться на работу", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в этом году эксперимент по внедрению социального контракта прошел в Сосногорском и Корткеросском районах. Его участниками стали около 200 семей.

Кроме того, председатель республиканского Госсовета Надежда Дорофеева отметила, что важно системно совершенствовать исполнение государственных социальных обязательств, повышать качество и обеспечение доступности социальных услуг, развивать социально ориентированные НКО.

"Работа по реализации программ проделана немалая и довольно эффективная. Радует и то, что в следующем году мы предусмотрели существенное увеличение финансирования на поддержку семей с детьми по инициативе главы региона. Уверена, что это непременно улучшит качество жизни людей и показатели демографии в нашей республике", - приводит слова Дорофеевой пресс-служба.