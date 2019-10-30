Две новые промплощадки появились в Татарстане

30.10.19 11:22

© РИА Новости. Игорь Зарембо

30 октября. Interfax-Russia.ru - Комиссия при министерстве экономики Татарстана аккредитовала две новые промышленные площадки в республике, специализирующиеся на производстве сельхозпродукции и производстве мебели, сообщает пресс-служба министерства.

Промплощадка "Деревня Добролюбово" создана в Агрызском районе Татарстана на территории бывшего молочного комбината в 2,5 гектара. Резидентами промплощадки стали производитель молочных продуктов ООО "Элис" и производитель комбикормов ООО "Добролюбово".

В "Промзоне-Мензелинск" площадью 3 га разместились три производителя детской мебели.

"Резидентам данных территорий доступны программы поддержки, в частности, субсидирование в размере до 10 млн рублей для уплаты процентов по кредитам на строительство или реконструкцию инженерных коммуникаций, производственных объектов, на приобретение нового оборудования", - приводятся в пресс-релизе слова министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева.

С учетом новых, в Татарстане функционируют 17 промпарков и 76 площадок.