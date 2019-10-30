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30.10.19 11:47
Выставки и спектакли пройдут в рамках акции "Ночь искусств" в Костроме
Состоятся выставки, спектакли, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы.
"Камерный драматический театр ждет зрителей на лирическую комедию "Ботинки на толстой подошве". Народный театр "РЯД" пригласит на спектакль по пьесе Александра Островского "За чем пойдешь, то и найдешь", - говорится в сообщении.
Резиденция Снегурочки предложит костромичам и гостям города музыкально-танцевальные перфомансы "Жить - творить". В Центральной городской библиотеке им. Александра Пушкина состоится виртуальное путешествие в Костромской драматический театр вместе с автором краеведческого проекта "Вместе по задворкам" Станиславом Истаховым.
В администрации добавили, что различные мероприятия подготовили для посетителей другие библиотеки города, дома культуры, а также муниципальная художественная галерея. В ней представят выставку молодых художников "Х-ПОЗИЦИЯ: что я думаю о сегодняшнем дне" и живопись Клары Голицыной "В линиях напряжения".
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