Выставки и спектакли пройдут в рамках акции "Ночь искусств" в Костроме

30.10.19 11:47

© РИА Новости. Александр Лыскин

30 октября. Interfax-Russia.ru - Театры, галереи, библиотеки Костромы проведут ряд мероприятий в рамках всероссийской акции "Ночь искусств", которая пройдет 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации города в среду.

Состоятся выставки, спектакли, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы.

"Камерный драматический театр ждет зрителей на лирическую комедию "Ботинки на толстой подошве". Народный театр "РЯД" пригласит на спектакль по пьесе Александра Островского "За чем пойдешь, то и найдешь", - говорится в сообщении.

Резиденция Снегурочки предложит костромичам и гостям города музыкально-танцевальные перфомансы "Жить - творить". В Центральной городской библиотеке им. Александра Пушкина состоится виртуальное путешествие в Костромской драматический театр вместе с автором краеведческого проекта "Вместе по задворкам" Станиславом Истаховым.

В администрации добавили, что различные мероприятия подготовили для посетителей другие библиотеки города, дома культуры, а также муниципальная художественная галерея. В ней представят выставку молодых художников "Х-ПОЗИЦИЯ: что я думаю о сегодняшнем дне" и живопись Клары Голицыной "В линиях напряжения".