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30.10.19 12:28
Солдат, застреливший 8 сослуживцев в Забайкалье, на "дедовщину" не жаловался
"Парень неконфликтный, спокойный. В армии прослужил всего четыре месяца. Родным на "дедовщину" не жаловался", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в среду начальник отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселения (село Вагай входит в его состав ИФ) Николай Баев.
Он также отметил, что в Забайкальский край должен выехать отец Шамсутдинова.
Между тем, мать Владислава Шпака, раненого во время инцидента в воинской части Забайкалья, рассказала агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что ее сын был назначен в караул накануне демобилизации.
"Я вчера прилетела самолетом в больницу имени Бурденко (в Москву - ИФ). Они оба тут, оба мальчика. Наш сын и Графов Евгений. Мы поговорили с сыном. Вполголоса, но он говорит. Виделись совсем недолго, сами понимаете, процедуры. Он только сказал: "Мама, не плачь, все будет хорошо". О произошедшем мы не говорили, ребенок в реанимации, и речи быть не может", - сказала агентству Светлана Шпак.
По ее словам, Владислав утром 26 октября должен был вылететь домой в Алтайский край, семья была уверена, что он буквально "сидит на чемоданах".
"У него был билет на руках, он "дембель". Произошло все 25 октября вечером, а утром он должен был выезжать. Я удивлена, почему его отправили в караул или как там что было. Он должен был уже собирать чемоданы. Мы думали, ну не может быть. Не с нашим сыном это все произошло. Столько было вопросов у меня", - поделилась мать Владислава.
Она также опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию, что командование части не сразу сообщило ей о случившемся. Из части семье Владислава позвонили рано утром на следующий день после ЧП.
Светлана намерена оставаться в Москве пока ее сын не поправится. Она отметила, что ей помогает Комитет солдатских матерей и Минобороны РФ.
Как сообщалось, рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял военнослужащих части 54160, два офицера и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелок задержан, возбуждено дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Согласно открытым данным, войсковая часть подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны РФ, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение. По информации сайта ЗАТО Горный, поселок был создан "для решения стратегических задач в интересах обороны государства". Большинство местного населения работает в частях Минобороны.
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