Пьяный водитель в Воронежской области спровоцировал ДТП с шестью автомобилями

30.10.19 12:21

© РИА Новости. Илья Питалев

30 октября. Interfax-Russia.ru - Воронежские полицейские возбудили уголовное дело в связи с дорожной аварией с шестью автомобилями, в результате которой пострадали двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в среду.

По версии следствия, накануне вечером в Новоусманском районе на 524 км автодороги М-4 "Дон" ВАЗ-211440, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся со стоявшим впереди ВАЗ-211340, который врезался в ВАЗ-2106. После этого "шестерка" столкнулась со "Skoda Rapid", затем иномарка врезалась в "Ладу Гранта", которая от удара столкнулась с "KIA Сeed".

В результате аварии были госпитализированы два пассажира ВАЗ-211340 - девочки двух и восьми лет.

Дело возбуждено по ч. 2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Отмечается, что в настоящее время водитель ВАЗ-211440, спровоцировавший ДТП, задержан.