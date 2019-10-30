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30.10.19 12:35

Два севастопольца стали фигурантами дел о контрабанде обезболивающих с Украины

© РИА Новости. Илья Питалев
30 октября. Interfax-Russia.ru - Двое жителей Севастополя, попавшиеся на ввозе сильнодействующих обезболивающих с Украины, стали фигурантами уголовных дел о контрабанде наркотических средств в Россию.

"Пресечен канал контрабандной поставки наркотических средств на территорию России (. . .) В общей сложности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители изъяли около 500 доз наркотического средства "бупренорфин", - сообщила в среду пресс-служба УФСБ по Крыму.

Так, один житель Севастополя был задержан в пункте пропуске "Армянск" на российско-украинской границе в Крыму во время попытки ввоза партии таблеток. Сотрудники ФСБ установили, что он регулярно покупал на Украине запрещенный к свободному обороту медпрепарат из группы опиатов "субутекс", содержащий соль бупренорфина, для сбыта в Севастополе.

Позже в международном пункте пропуска "Джанкой" был задержан еще один житель Севастополя, незаконно ввозивший в Россию "субутекс" для реализации.

Действия задержанных квалифицированы по статье "контрабанда наркотических средств" (ч.1 ст.229.1 УК РФ), санкция которой предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Бупренорфин - полусинтетический опиоид, является мощным обезболивающим. Применяется в хирургической и онкологической практике. В ряде стран используется при заместительной терапии опиатной наркомании.

В России бупренорфин включен в Список II "Наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации".

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