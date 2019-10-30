Москва на треть увеличила производство лекарств

30.10.19 12:38

© РИА Новости. Денис Абрамов

30 октября. Interfax-Russia.ru - Производство фармацевтической продукции в столице в первом полугодии выросло на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Столица занимает 19,5% в общем объеме отгруженной фармацевтической продукции по России: за полугодие Москва отгрузила лекарств на 53,9 млрд рублей. Это выше прошлогоднего показателя на 9,1%", - сказал Прохоров журналистам в среду.

По его оценке, инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, которые производят лекарства в Москве, в январе-марте 2019 года составили 1,4 млрд рублей.

"Фармацевтика - одна из самых социально важных отраслей производства в столице. Именно поэтому первые офсетные контракты мы заключили с фармацевтическими предприятиями, которые инвестируют в новые производства 8,8 млрд рублей", - заявил глава департамента.

Он напомнил, что Москва - один из крупнейших центров производства фармацевтической продукции в России, но одновременно и один из крупнейших потребителей лекарств.

"Поэтому город заинтересован, чтобы важные для населения лекарства производились на его территории", - добавил Прохоров.

В пресс-службе департамента уточнили, что помимо заключения офсетных контрактов, Москва оказывает поддержку производителям медицинских изделий и лекарств, которым присвоен статус промышленного комплекса. Льготы от правительства столицы получают компании "МосФарма", "Биотики", "Биннофарм", "Макиз-Фарма", "Сервье Рус" и Московский эндокринный завод.

Кроме того, несколько фармацевтических компаний стали резидентами ОЭЗ (особой экономической зоны) "Технополис "Москва". В их числе "ПК-137" ("дочка" концерна "Биокад") и "Брайт Вэй Индастриз" (входит в Bright Way Group).