Власти Ставрополья создадут регпарк для компаний легкой промышленности

30.10.19 12:46

© РИА Новости. Александр Гальперин

30 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья намерены создать в городе Лермонтов региональный парк для предприятий легкой промышленности, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении по информационной политике правительства края.

"Годовой оборот нового регионального парка "Пятигорье" может достигать 100 млрд рублей, он должен стать центром легкой промышленности края", - сказал представитель управления.

По его словам, для парка подобран земельный участок площадью 32 га. На его территории планируется разместить около 300 предприятий легкой промышленности, в том числе фабрики по выделке меха.

"Инициатива создания регионального парка принадлежит краевой исполнительной власти и легальным производителям одежды. По сути, заработает новый механизм поддержки предпринимателей, работающих в сфере легкой промышленности", - отметил собеседник агентства.

Резиденты регпарка смогут получить ряд действующих в регионе видов господдержки. Производители смогут оптимизировать свои затраты, получить льготы и преференции по налогам, сократить расходы на логистику.

На Ставрополье в рамках нацпроекта реализуется четыре региональных проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, направленные на акселерацию субъектов МСП и расширение их доступа к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию, а также улучшение условий ведения предпринимательской деятельности и популяризацию предпринимательства.

В рамках данных регпроектов на создание двух промпарков, в том числе в Лермонтове, планируется направить более 505 млн рублей.

В Ставропольском крае работает 165 предприятий легкой промышленности, в том числе одно среднее, 28 малых и 136 микропредприятий. На территории Кавказских Минеральных Вод, где заработает регпарк, сосредоточено более 70% российских предприятий по выпуску шуб.