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30.10.19 13:06
Глава СПЧ призвал открыть все архивы по репрессированным
"Не все архивы до сих пор открыты. Их надо открыть и оцифровать", - сказал Фадеев журналистам во время акции у Стены скорби в День памяти жертв политических репрессий в среду.
Также он обратил внимание на то, что в школах книгу "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына проходят факультативно. Он считает, что можно оценить и то, как в учебниках истории подается тема репрессий.
"Здесь не надо страданий по этому поводу. Нужно, чтобы дети, подростки знали самые трагические страницы жизни нашей страны", - подчеркнул Фадеев.
Также он считает нужным, чтобы в регионах были установлены "масштабные мемориалы, памятные знаки" жертвам репрессий.
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