Глава СПЧ призвал открыть все архивы по репрессированным

30.10.19 13:06

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

30 октября. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев считает необходимым открыть и оцифровать архивы по жертвам политических репрессий.

"Не все архивы до сих пор открыты. Их надо открыть и оцифровать", - сказал Фадеев журналистам во время акции у Стены скорби в День памяти жертв политических репрессий в среду.

Также он обратил внимание на то, что в школах книгу "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына проходят факультативно. Он считает, что можно оценить и то, как в учебниках истории подается тема репрессий.

"Здесь не надо страданий по этому поводу. Нужно, чтобы дети, подростки знали самые трагические страницы жизни нашей страны", - подчеркнул Фадеев.

Также он считает нужным, чтобы в регионах были установлены "масштабные мемориалы, памятные знаки" жертвам репрессий.