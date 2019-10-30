Хакасия просит у ГД финансовой поддержки из-за нехватки средств на соцрасходы

30.10.19 13:19

© РИА Новости. Владимир Федоренко

30 октября. Interfax-Russia.ru - Верховный совет Хакасии обратился в Госдуму РФ за финансовой поддержкой, следует из сообщения регионального парламента.

"Проект закона о республиканском бюджете республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован с предельным дефицитом бюджета. Налоговые и неналоговые доходы бюджета республики в проекте предусмотрены на предельно максимальном уровне, но, тем не менее, не покрывают собственных социальных обязательств. На эти цели республике требуется 10,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Хакасии составляет 2,9 млрд рублей, у 67 из 99 муниципальных образований республики заблокированы счета на общую сумму 453 млн рублей.

"На сегодняшний день считаем необходимым увеличить общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета для предоставления дотации на выравнивание бюджетов субъектов РФ, в том числе Хакасии - на 3 млрд рублей. Во-вторых, увеличить общий объем бюджетных ассигнований на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов, в том числе республике - в объеме не менее 6,8 млрд рублей, а также увеличить объем субсидий, предусмотренных Хакасии на предоставление жилых помещений детям-сиротам, до 500 млн рублей, в том числе на исполнение судебных решений", - приводятся в сообщении слова председателя Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева.

Парламент отмечает, что из-за произошедших в начале 2010-х годов изменений на федеральном уровне бюджетного и налогового законодательства потери республиканского бюджета в период 2012-2018 годов оцениваются в 5,68 млрд рублей, а в плановом периоде 2019-2021 годов - в 5,3 млрд рублей. При этом компенсации из федерального бюджета только частично покрывают выпадающие доходы (в объеме 1,14 млрд рублей за указанные периоды).

Одновременно ожидается снижение поступлений собственных доходов Хакасии, несмотря на отмену, к примеру, налоговых льгот.

Депутаты подчеркивают, что региону "крайне необходима помощь в финансировании социально значимых вопросов", в частности для обеспечения жильем детей-сирот, предоставления субвенций муниципалитетам, для финансирования расходов на образование.

В конце 2018 года Минфин России вводил казначейское сопровождение исполнения республиканского бюджета.

Верховный совет республики помимо обращения к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину решил также направить письмо в другие регионы, которые поддержали бы Хакасию в вопросе увеличения бюджетных ассигнований из федерального бюджета субъектам страны.

Из материалов правительства региона следует, что проект регионального бюджета на 2020 год предусматривает доходы республики в объеме 26 млрд 215,8 млн рублей, расходы - 28 млрд 520,8 млн рублей. Таким образом, дефицит запланирован в размере 2 млрд 305 млн рублей или 8% от расходов.

Как сообщалось, в декабре прошлого года депутаты Верховного совета республики Хакасия утвердили бюджет региона на 2019 год с доходами в объеме 30 млрд 658,3 млн рублей, расходами - 32 млрд 783,2 млн рублей. Дефицит - 2 млрд 124,9 млн рублей, или 6,5% расходов.