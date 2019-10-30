Сумма налога на имущество физлиц в Тюменской области в 2019г выросла на 37%

30.10.19 13:35

© РИА Новости. Антон Денисов

30 октября. Interfax-Russia.ru - Общая сумма начисленного налога на имущество физических лиц в Тюменской области в 2019 году выросла на 36,7%, сообщила заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова на пресс-конференции в среду в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По ее словам, в текущем году жители региона впервые будут платить налог на имущество, рассчитанный исходя из кадастровой стоимости объектов.

"Произошло увеличение налога на имущество на 36,7%, до 586 млн рублей. Оно связано не только с переходом на расчет по кадастровой стоимости, но и вообще с ростом количества объектов налогообложения", - заявила Иванова.

По данным налоговой службы, число объектов, облагаемым налогом, в текущем году выросло на 116,6 тыс.