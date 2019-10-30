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30.10.19 13:54

ВС РФ ввел запретил преследовать участников амнистии капитала на основании их деклараций

© РИА Новости. Алексей Даничев
30 октября. Interfax-Russia.ru - Президиум Верховного суда (ВС) РФ принял в среду разъяснения, вводящие категорический запрет на использование для уголовного преследования участников амнистии капитала тех материалов, которые они сдали в налоговые органы. Разъяснения были подготовлены в судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ по поручению председателя суда Вячеслава Лебедева.

Членам президиума ВС РФ перед заседанием был разослан документ за подписью председателя коллегии Владимира Давыдова, в котором был поставлен вопрос, распространяются ли гарантии, предусмотренные законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (140-ФЗ), исключительно на лиц, совершивших преступления, предусмотренные "налоговыми" статьями Уголовного кодекса (УК) РФ (194, 198, 199, 199.1, 199,2) и статьей 193 (уклонение от репатриации денежных средств).

Ответ в документе, с которым ознакомился "Интерфакс", сформулирован так: "Частями 3, 4 и 6 статьи 4 [закона 140-ФЗ] установлен абсолютный запрет в отношении декларанта и (или) номинального владельца имущества в случае совершения им любого деяния, предусмотренного УК РФ, на использование в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта предоставления декларации, а также сведений, содержащихся в декларации и документах (или) сведениях, прилагаемых к декларации".

В пресс-службе Верховного суда РФ подтвердили агентству, что разъяснения были утверждены именно с такой формулировкой и будут оформлены постановлением президиума ВС РФ.

Правоохранительные органы не имеют права доступа к перечисленным материалам даже по решению суда, а суды не должны санкционировать подобный доступ, следует из документа.

"Режим хранения таких сведений и документов и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы. Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения", - говорится в разъяснениях.

Разработчики этого документа, судя по его содержанию, осознают, что между нормами закона 140-ФЗ, Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ и законом об оперативно-разыскной деятельности есть коллизия в части прав правоохранительных органов в отношении использования сведений и документов, сданных в налоговые органы в рамках амнистии капитала. Однако разрешаться эти коллизии должны "в пользу" закона 140-ФЗ, так как он "предусматривает в отношении отдельных категорий лиц дополнительные гарантии их прав и свобод как участников уголовного судопроизводства", говорится в разъяснениях ВС РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что в Кремле удовлетворены разъяснением Верховного суда РФ относительно запрета на преследование участников налоговой амнистии.

"Самое главное - это законодательные гарантии, те гарантии, которые прописаны в законе. Конечно, можно выразить удовлетворение в связи с таким решением (Верховного суда РФ)", - сказал Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "очень важно, чтобы эти гарантии очень четко были прописаны в законе".

Говоря в этом контексте о доверии правоохранительным органам, Песков сказал, что накануне соответствующие поручения были даны главой правительства РФ.

"Эта тема на повестке дня. Это вопрос, который не решается в одночасье. Для этого требуется время. Здесь только хочется выразить надежду, что в данном случае и доверие, и инвестклимат будут развиваться только с позитивной динамикой", - заявил Песков.

Как сообщалось ранее, на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной по закону об амнистии капиталов, было возбуждено уголовное дело в отношении совладельца компании "Усть-Луга" предпринимателя Валерия Израйлита, который обвиняется в выводе денежных средств за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга, в том числе основываясь на данных изъятой декларации.

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