Место разгрома армии Колчака под Красноярском сделают объектом культурного наследия

30.10.19 14:08

© РИА Новости. Сергей Пятаков

30 октября. Interfax-Russia.ru - Специалисты службы по охране объектов культурного наследия Красноярского края установили границы выявленного исторического объекта "Дрокинская гора" под Красноярском, который является местом решающего боя армии Александра Колчака с красноармейцами, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в ведомстве в среду.

"События на этом месте произошли в 20-е годы прошлого века, у подножия Дрокинской горы армия Колчака была окончательно разгромлена Красной армией, после чего большевики фактически взяли власть", - пояснил агентству сотрудник отдела учета, использования и популяризации объектов культурного наследия.

По его словам, приказом, который вступит в силу 31 октября, определены границы выявленного объекта культурного наследия, внутри которых в течение года будет введен запрет на любое строительство. В течение этого времени должна пройти экспертиза, которая установит ценность объекта "Дрокинская гора", и будет ли он в дальнейшем внесен в реестр объектов культурного наследия или нет.

"В случае внесения объекта в реестр, в его границах нельзя будет строить многоэтажные здания, а только объекты, которые отвечают целям культурного-исторического использования", - отметил собеседник агентства.

Дрокинская гора расположена на северо-западе от Красноярска, ее высота составляет 358 метров, является древним потухшим вулканом. В настоящее время на вершине горы построено религиозное сооружение - православный крест высотой 47 метров с ночной подсветкой. По информации Красноярской епархии, у подножия горы также планируется построить храм.