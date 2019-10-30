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30.10.19 14:22
Номинальная зарплата на Ставрополье за 9 месяцев выросла на 7%, реальная - на 1,9%
Наиболее высокая оплата труда зафиксирована в финансовой и страховой деятельности (52,9 тыс. рублей), в сфере добычи полезных ископаемых (около 43,2 тыс. рублей), в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (40,3 тыс. рублей), в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (37,4 тыс. рублей).
Вместе с тем, самый значимый рост номинальной зарплаты за 9 месяцев зафиксирован в сфере гостиничного бизнеса и общепита - на 43%. Несмотря на это, зарплата в этой сфере - самая низкая в регионе, чуть более 19 тыс. рублей.
В то же время реальная заработная плата на Ставрополье в январе-сентябре увеличилась на 1,9%.
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