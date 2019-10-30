Крым перешел на проектное финансирование строительства жилья

30.10.19 14:29

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

30 октября. Interfax-Russia.ru - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, Симферополь) заключил в среду первые соглашения с четырьмя крымскими компаниями по строительству жилья через эскроу-счета, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Сегодня для отрасли, можно сказать, праздник - первые договоры проектного финансирования с четырьмя компаниями-застройщиками подписаны на общую сумму 4,5 млрд рублей", - сказал журналистам и.о. вице-премьера Крыма Евгений Кабанов.

Проекты, для реализации которых подписаны соглашения, предполагают строительство жилья в Симферополе и Керчи на востоке полуострова.

По мнению Кабанова, новое законодательство не только не приведет к застою, но и позволит нарастить темпы жилищного строительства. Цены на рынке недвижимости Крыма пока остаются стабильными, однако власти ожидают "небольшой рост" в следующем году.

Как напомнил вице-премьер, всего для работы с крымскими застройщиками на полуострове аккредитовано два банка - РНКБ и "Россия".

По старому законодательству в Крыму будут достроены 70 объектов, отметил Кабанов.

"Переходящих" объектов (с завершением которых могут возникнуть пролемы - ИФ), к счастью, не оказалось", - добавил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.