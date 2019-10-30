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30.10.19 14:33

На стерилизацию бездомных кошек власти Петербурга потратят 2 млн рублей

© РИА Новости. МЧС РФ
30 октября. Interfax-Russia.ru - В следующем году власти Петербурга выделят 2 млн рублей на регулирование популяции безнадзорных кошек.

"Мы будем их стерилизовать и обрабатывать от блох. Проконсультировавшись со специалистами, решили, что вакцинировать пока не будем", - рассказала начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических и профилактических мероприятий городского управления ветеринарии Валерия Яшина на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в среду.

По ее словам, ловить и возвращать кошек будут в подвалах многоквартирных домов. Планируется поймать для профилактических целей около тысячи кошек.

Президент фонда "Ленькин кот" Валерий Гордин отметил, что в настоящее время актуальна помощь в предоставлении приютам и гражданам ветеринарного оборудования.

"Я, экономист, понимал, чем живет современная экономика. Мы не стали делать приют еще один, мы поняли, что им очень сложно организовать ветеринарную поддержку животным. Мы организовали такой формат помощи, как бесплатный прокат. Нужно создать инфраструктуру для приютов", - пояснил Гордин.

По его словам, наиболее востребованными оказались котоловки.

Исполнительный директор фонда Ольга Карпенок рассказала, что Петербург является самым передовым по работе с бездомными животными.

"Мы открыли важное направление - вовлечение граждан города. Выдаем оборудование не только приютам, но и простым людям. Нет разницы, какому животному нужна помощь. Надо вовлекать людей в решение общей проблемы. Это и есть гражданское общество. Для этих целей используются средства президентского гранта", - добавила Карпенюк.

Главный врач ветцентра "Позитив" Кира Никитина подчеркнула, что приюты Петербурга не имеют никакой коммерческой заинтересованности.

"Ни один из руководителей приютов не назовет себя зоозащитником. Мы не кричим, мы помогаем и лечим. 85 процентов времени мы занимаемся не с животными, а людьми", - отметила она.

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