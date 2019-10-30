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30.10.19 14:50
Дактилоскопия учащихся в рамках проекта "Синергии" пресечена в 44 регионах РФ
"Проект Genetic test, ранее реализовавший биометрическое тестирование, в том числе с использованием дактилоскопических данных, находился в зоне постоянного контроля Роскомнадзора. Некоторое время назад Роскомнадзором выявлены случаи реализации проекта на территории 44 субъектов РФ в деятельности 164 операторов, и по итогам принятых мер их деятельность в части биометрических данных была прекращена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора в среду.
Роскомнадзор направил запрос в университет "Синергия" с требованием предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии.
"Если факты нарушений подтвердятся, будет составлен протокол об административном правонарушении по 13.11 КоАП РФ, а соответствующие материалы переданы в суд для принятия решения о штрафе", - отметили в ведомстве.
Согласно КоАП, за нарушение использования персональных данных (ПД) без согласия в письменной форме субъекта ПД предусмотрена ответственность для физлиц - до 5 тысяч руб., для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 75 тысяч рублей.
Директор гимназии в подмосковном Красногорске, где сотрудники негосударственного университета "Синергия" снимали отпечатки пальцев у школьников в рамках образовательного проекта, уже обратился с запросом в полицию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.
"В настоящее время по факту инцидента в гимназии №2 Управлением образования администрации Красногорска проводится служебная проверка. Директором гимназии сделан запрос в полицию с просьбой проверить законность действий сотрудников университета "Синергия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возможность проведения специфических процедур, включающих манипуляции с отпечатками пальцев, с педагогами и руководством гимназии заранее не обговаривалась и не обсуждалась, о применении программы Genetic-test стало известно в момент проведения занятия, после чего ноутбук оператора был проверен на наличие в нём сохранённых данных: номера мобильных телефонов и персональной почты не были сохранены.
"Проанализировав сложившуюся ситуацию и в связи с обращениями родителей, администрация МБОУ гимназия №2 приняла решение в дальнейшем не проводить данных мероприятий. Данный случай в городском округе Красногорск единичный, никакие другие образовательные учреждения нашего округа договоров с МФПУ "Синергия" не заключали", - сообщили в администрации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также намерена разобраться в вопросе, зачем университет "Синергия" снимал отпечатки у учащихся подмосковных школ.
"Нужно разобраться в этой теме, что сподвигло образовательное учреждение провести эту акцию. Постараюсь сделать запрос, выяснить, вникнуть", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" в среду.
Она отметила, что пока, "к сожалению, у нас не осуществляется на должном уровне правовое просвещение в области геномной регистрации и дактилоскопирования".
"Я считаю, это очень полезно. В свое время я была одним из авторов закона о геномной регистрации, о дактилоскопировании. Бывают самые разные ситуации, когда человек попадает в беду и невозможно установить его личность. Сегодня огромное количество людей, которые находятся на процедуре установления личности. Если бы у нас был банк геномной регистрации, дактилоскопирования, можно было бы сразу разрешить проблему, установить, кто этот человек. Но у нас дактилоскопирование сегодня связано с некой криминальной темой, когда человек подпадает под подозрение, задержан, у него снимают отпечатки пальцев. Поэтому люди воспринимают это как некое унижение достоинства", - отметила омбудсмен.
Она считает важным провести разъяснительную работу, что в этих технологиях "нет ничего страшного" и обдумать вариант, при котором при рождении ребенка мать может дать согласие на проведение таких процедур, "чтобы в случае какого-то горя, беды - человек потерял память, пропал, не дай бог, самое страшное, можно было бы сразу идентифицировать личность".
Возвращаясь к "Синергии", Москалькова еще раз подчеркнула, что "все зависит от того, какой был фон и заданность этой темы".
Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимали отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В университете и одной из школ утверждают, что данные не сохраняются, а тестирование с помощью технологии Genetic-test проводится в рамках профориентационного теста. Собеседники издания при этом ссылаются на дерматоглифику - учение, определяющее характер и судьбу по узорам на пальцах. При этом комиссия РАН по борьбе с лженаукой еще в 2016 году вынесла заключение, согласно которому дерматоглифическое тестирование не имеет под собой научного обоснования.
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