В ДТП с маршруткой в Томске пострадали 13 человек

30.10.19 14:55

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 октября. Interfax-Russia.ru - Медицинская помощь потребовалась 13 пострадавшим в результате ДТП с участием пожарной машины, маршрутного автобуса и легкового автомобиля на проспекте Мира в Томске, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Томской области.

"В результате столкновения пострадали по предварительным данным 13 человек, в том числе дети", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Ранее областной департамент здравоохранения сообщал у 12 пострадавших.

Состояние двух госпитализированных медики оценивают как тяжелое.