СКР расследует геноцид 214 детей на Кубани в 1942 году

30.10.19 15:08

© РИА Новости. Виктор Кинеловский

30 октября. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием дела о геноциде по материалам о массовом убийстве эсэсовцами воспитанников Ейского детского дома в 1942 году, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СКР по результатам изучения рассекреченных ФСБ архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что согласно архивным данным, с целью проведения карательных операций по уничтожению советских граждан на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов была направлена Зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшиеся на вооружении мобильные газовые камеры.

"Установлено, что в ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены Зондеркоманды СС-10 "а" с участием начальника Гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска", - сказала Петренко.

Она напомнила, что тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора.

"Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие Зондеркоманды СС-10 "а", так и не понесли наказание за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан", - сказала Петренко.

Она отметила, что ведомство, "основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности".