Бюджет Кировской области на 2020-2022гг планируется профицитным

30.10.19 15:15

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

30 октября. Interfax-Russia.ru - Бюджет Кировской области на 2020-2022 годы планируется с профицитом.

Правительство Кировской области одобрило проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, сообщается в пресс-релизе облправительства.

В Минфине региона агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что на 2020 год доходы запланированы в размере 58,743 млрд рублей, расходы - 58,161 млрд рублей, профицит - 581,9 млн рублей; на 2021 год доходы составят 61,4 млрд рублей, расходы - 59,837 млрд рублей, профицит - 1,564 млрд рублей; на 2022 год доходы - 63,317 млрд рублей, расходы - 61,754 млрд рублей, профицит - 1,564 млрд рублей.

Согласно пресс-релизу, в структуре доходов облбюджета в 2020 году 57,6% составят налоговые доходы, 2,5% - неналоговые доходы, 39,9% - безвозмездные поступления. В части расходов областного бюджета приоритетом является финансовое обеспечение реализации национальных проектов. Так, в 2020 году на финансирование мероприятий девяти нацпроектов планируется направить 8,6 млрд рублей, из которых 6,5 млрд рублей - средства федерального бюджета. В частности, на реализацию национального проекта "Образование" предусмотрено 593,5 млн рублей, нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 2,3 млрд рублей, "Демография" - 3,3 млрд рублей, "Здравоохранение" - более 1,2 млрд рублей.

"При подготовке проекта бюджета мы исходили из решения двух основных задач: бюджет должен обеспечивать выполнение всех социальных обязательств перед жителями нашего региона, а также создавать условия для устойчивого экономического роста. Необходимо отметить, что доходная часть бюджета растет. Напомню, буквально два года назад она составляла 48 млрд рублей. Для этого региональным правительством проводится большая работа по формированию источников доходов", - приводятся в сообщении слова председателя правительства области Александра Чурина.

Как сообщалось ранее, с учетом внесенных в конце сентября изменений доходы бюджета Кировской области на 2019 год утверждены в объеме 58 млрд 475,1 млн рублей, расходы - 59 млрд 33,6 млн рублей, дефицит составляет 558,4 млн рублей (0,95% от расходов).