Около 2 млрд руб. направят на проект "Здравоохранение" в Саратовской области

30.10.19 15:18

© РИА Новости. Виталий Аньков

30 октября. Interfax-Russia.ru - Более 250 единиц нового медицинского оборудования будет закуплено до конца 2019 года в Саратовской области в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе главы региона.

"Саратовская область с 2019 года участвует в реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного главой государства. Общее финансирования этого нацпроекта в регионе на 2019 год составляет 1,8 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этом году в Саратове планируется начало строительства современного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиники на 300 посещений в смену. Как сообщалось, в нынешнем году на проект и начало строительства предусмотрено выделение 136 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

В нынешнем году, в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями, в учреждения здравоохранения региона закупят 153 единицы медоборудования.

Кроме того, по проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" планируется переоснастить региональный сосудистый центр и три первичных сосудистых отделения.

"До конца года (в эти медцентры-ИФ) будет закуплено 97 единиц оборудования, в том числе, два томографа",- уточнили в пресс-службе.

Также в рамках нацпроекта планируется оснастить современным медицинским оборудованием детские поликлиники и больницы. В муниципальных районах области до конца года появятся 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 10 из них уже открыты, сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, министерство здравоохранения Саратовской области реализует семь региональных проектов нацпроекта "Здравоохранение" и три направления нацпроекта "Демография". Приоритетным направлением является "Борьба с онкологическими заболеваниями".