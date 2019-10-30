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30.10.19 15:28

Тульская область в 2020г направит 1,4 млрд руб. на ремонт МКД

© РИА Новости. Максим Богодвид
30 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области в 2020 году планируют отремонтировать порядка 766 многоквартирных жилых домов, стоимость программы составит 1,4 млрд рублей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Дючков журналистам в среду.

"Правительство региона утвердило краткосрочный план реализации программы капитального ремонта на 2020-2022 годы, в который включено 2 тыс. 382 многоквартирных жилых дома. В 2020 году предстоит отремонтировать 1840 конструктивных элементов в 766 домах, на эти цели предусмотрено 1,4 млрд рублей", - сказал Дючков.

По его словам, в основном будут ремонтировать дома высотой более четырех этажей.

"Мы переходим от небольших малоэтажных домов к так называемым "хрущевкам". Таким образом, количество домов в программе уменьшается, а ремонтируемая общая площадь, наоборот, увеличивается. При этом работы становятся более сложными из-за конструктивных особенностей зданий", - отметил министр.

Он сообщил, что с начала 2019 года в регионе отремонтировано уже 840 многоквартирных домов. Программа выполнена на 97%.

"В отличии от ряда других регионов, в Тульской области состав работ по видам работ наиболее полный: при ремонте фасадов мы выполняем комплекс работ - ремонт стен дома, замену оконных и дверных блоков в местах общего пользования, устройство козырьков, отмостки. При ремонте крыши устраивается водосточная система", - подчеркнул Дючков.

Также министр сообщил о повышении тарифов на капремонт в 2020 году.

По его словам, минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Тульской области не изменялся с 2016 года (от 6,8 руб./кв. м до 8 руб./кв. м). В соответствии с рекомендациями Минстроя России через каждые три года следует переоценивать значения необходимого размера взноса.

Минимальный размер взноса с 1 января 2020 года будет проиндексирован в размере: для 1-2-этажных домов - до 8,6 рублей за кв. м (ранее- 7,5 руб.); для 3-5-этажных домов - 7,99 рублей за кв. м (7,8 руб.); для домов выше 5 этажей - 9,28 рублей за кв. м (7,8 руб.); для домов, признанных объектами культурного наследия, - 9 рублей за кв. м (8 руб.).

"Значение минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в Тульской области, является средним по сравнению с другими регионами Центрального федерального округа", - подчеркнул Дючков.

Министр также напомнил, что в Тульской области продолжают действовать меры государственной поддержки на оплату коммунальных услуг. Таким правом в следующем году смогут воспользоваться порядка 5 тыс. семей, на эти цели предусмотрено 132 млн рублей.

Всего в региональную программу капитального ремонта, рассчитанную до 2043 года, вошло более 10,5 тыс. многоквартирных домов.

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