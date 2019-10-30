Резкое похолодание ожидается на Ставрополье и в Калмыкии

30.10.19 15:40

© РИА Новости. Евгения Новоженина

30 октября. Interfax-Russia.ru - Мокрый снег и туманы придут на смену теплой погоде в Ставропольском крае, сообщает Главное управление МЧС по региону в среду.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, в связи с перемещением холодного атмосферного фронта в конце дня 30 и далее 31 октября ожидаются дожди с мокрым снегом, местами сильные. Понижение температуры воздуха к утру 31 октября - от минус 1 до плюс 4 градусов, днем от плюс 3 до 8 градусов", - говорится в сообщении.

В утренние часы 1 и 2 ноября ожидаются заморозки: от минус 2 до минус 7 градусов. Днем в эти дни воздух будет прогреваться - от нуля до плюс 5 градусов.

В ночные и утренние часы возможен туман.

Вместе с тем краевое управление ГИБДД сообщает, что "ухудшение погодных условий может привести к росту дорожно-транспортной аварийности в регионе".

"Госавтоинспекция Ставропольского края убедительно призывает всех участников дорожного движения к максимальной бдительности на дороге, автомобилистов - к снижению скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущего транспорта, ограничению резких маневров и установке на автомобиль резины с зимним рисунком протектора", - говорится в сообщении.

Пешеходы, в свою очередь, должны быть максимально внимательны при переходе проезжей части. На верхней одежде должны присутствовать световозвращающие элементы, отмечено в пресс-релизе.

Главное управление МЧС РФ по Республике Калмыкии в среду также объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды.

"С 30 октября по 3 ноября на территории Калмыкия прогнозируются усиление ветра с порывами до 18 м/с, выпадение осадков и понижение температуры воздуха в ночные и утренние часы от минус 1 до минус 5 (местами до 10 градусов ниже нуля)", - говорится в сообщении управления.

Отмечается, что повышается вероятность дорожно-транспортных происшествий, аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики с нарушением систем жизнеобеспечения населения.