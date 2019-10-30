Путин в Калининграде обсудит задачи регионов в области здравоохранения - Кремль

30.10.19 15:44

© РИА Новости. Алексей Никольский

30 октября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин совершит в четверг рабочую поездку в Калининградскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

В Светлогорске Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения". Там же состоится встреча президента с представителями общественности, говорится в сообщении.

В тот же день в Калининграде Путин в качестве Верховного главнокомандующего осмотрит Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и корвет "Гремящий", спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания, информирует пресс-служба.