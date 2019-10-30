Ярославская область на 5 лет освободила от налогов резидентов индустриальных парков

30.10.19 15:48

© РИА Новости. Михаил Мордасов

30 октября. Interfax-Russia.ru - Резиденты индустриальных (промышленных) парков Ярославской области с 1 января 2020 года будут освобождены от уплаты ряда налогов на пять лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о налоге на имущество и транспортном налоге на грузовые автомобили, используемые в производственных целых.

Отмечается, что это позволит привлечь новых резидентов и повысить инвестиционную привлекательность региона.

"Индустриальные парки - популярный и востребованный сегодня предпринимателями формат организации локализованного промышленного производства. Это готовая площадка с коммуникациями, позволяющая инвестору сократить временные и финансовые затраты на реализацию проекта", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева.

Отмечается, что налоговые льготы предусмотрены для резидентов индустриальных (промышленных) парков, которые аккредитованы Минпромторгом. Такой статус имеют "Новоселки" в Ярославле. Площадь парка - 398,3 гектара. Производство на площади 65,39 гектара разместили девять резидентов, более 330 гектаров свободно для реализации новых проектов.