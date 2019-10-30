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30.10.19 15:48
Ярославская область на 5 лет освободила от налогов резидентов индустриальных парков
Речь идет о налоге на имущество и транспортном налоге на грузовые автомобили, используемые в производственных целых.
Отмечается, что это позволит привлечь новых резидентов и повысить инвестиционную привлекательность региона.
"Индустриальные парки - популярный и востребованный сегодня предпринимателями формат организации локализованного промышленного производства. Это готовая площадка с коммуникациями, позволяющая инвестору сократить временные и финансовые затраты на реализацию проекта", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева.
Отмечается, что налоговые льготы предусмотрены для резидентов индустриальных (промышленных) парков, которые аккредитованы Минпромторгом. Такой статус имеют "Новоселки" в Ярославле. Площадь парка - 398,3 гектара. Производство на площади 65,39 гектара разместили девять резидентов, более 330 гектаров свободно для реализации новых проектов.
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