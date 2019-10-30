|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.10.19 15:59
В Подмосковье построят 4 мусоросжигательных завода в рамках нацпроекта "Экология"
"Инвестпроект "Энергия из отходов" (...). Речь идет о строительстве в Подмосковье четырех высокоэффективных заводов по термической переработке коммунальных отходов с производством электроэнергии. Они будут построены в рамках нацпроекта "Экология" и должны на четверть снизить объем захоронения отходов московского региона на свалках и полигонах", - заявил Медведев на заседании Набсовета.
Общая стоимость проекта составит 149 млрд рублей, ВЭБ участвует в сумме чуть более 68 млрд, добавил он.
Также, как сообщил премьер, на сегодняшнем заседании рассматривались внутренние документы ВЭБа, в том числе план развития до 2021 года одного из коммерческих банков, в которых участвует ВЭБ - банка БелВЭБ.
В июле этого года специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что в России будет построено семь мусоросжигательных заводов.
"Мусоросжигательных заводов у нас на сегодняшний день нет. Мы только начали строить первые в Подмосковье, четыре крупных современнейших завода мусоросжигательных, один в Татарстане, и приняли решение о строительстве еще двух на Северном Кавказе - один в Ставропольском крае, другой в Сочи", - сказал Иванов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК). Он отметил, что первые заводы решено построить в Подмосковье, так как именно в этом регионе самая тяжёлая ситуация с ТКО.
11 июля компании "РТ-Инвест", Hitachi Zosen Inova и "Атомэнергомаш" подписали контракт о поставке и наладке ключевого оборудования для четырех подмосковных заводов по термической переработке отходов. Как сообщалось, ввод первых двух запланирован на конец 2021 года, вторых - в 2022 году.
Региональный директор Hitachi Zosen Inova Урс Альтенбургер сообщил 11 июля журналистам, что на заводах по термической переработке отходов в Подмосковье будет установлена современная трехступенчатая система очистки дымовых газов.
"Это наиболее современная система из ныне доступных. Аналогичные системы применяются на заводе в Лондоне. (...) С точки зрения выбросов данная система позволяет достичь наиболее низких значений", - сказал Урс Альтенбургер.
По его словам фильтры системы газоочистки стали более эффективными и высокотехнологичными, что дало возможность снизить количество ступеней. "Такая же система применяется на строящихся заводах по всему миру и везде позволяет достичь целевых значений по выбросам и соблюдать законодательство", - уточнил Альтенбургер.
По словам регионального директора, на заводах будет осуществлен мониторинг за работой фильтров в автоматическом и онлайн-режиме. В случае если в системе газоочистки произойдет поломка, завод автоматически прекратит работу до устранения неполадки.
Ранее специалисты и активисты выражали обеспокоенность использованием трехступенчатой системы очистки на данных заводах, по их мнению, в других странах этапов удаления опасных примесей больше.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket