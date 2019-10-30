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30.10.19 15:59

В Подмосковье построят 4 мусоросжигательных завода в рамках нацпроекта "Экология"

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
30 октября. Interfax-Russia.ru - Набсовет ВЭБа рассматривает проект строительства четырех мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Инвестпроект "Энергия из отходов" (...). Речь идет о строительстве в Подмосковье четырех высокоэффективных заводов по термической переработке коммунальных отходов с производством электроэнергии. Они будут построены в рамках нацпроекта "Экология" и должны на четверть снизить объем захоронения отходов московского региона на свалках и полигонах", - заявил Медведев на заседании Набсовета.

Общая стоимость проекта составит 149 млрд рублей, ВЭБ участвует в сумме чуть более 68 млрд, добавил он.

Также, как сообщил премьер, на сегодняшнем заседании рассматривались внутренние документы ВЭБа, в том числе план развития до 2021 года одного из коммерческих банков, в которых участвует ВЭБ - банка БелВЭБ.

В июле этого года специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что в России будет построено семь мусоросжигательных заводов.

"Мусоросжигательных заводов у нас на сегодняшний день нет. Мы только начали строить первые в Подмосковье, четыре крупных современнейших завода мусоросжигательных, один в Татарстане, и приняли решение о строительстве еще двух на Северном Кавказе - один в Ставропольском крае, другой в Сочи", - сказал Иванов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК). Он отметил, что первые заводы решено построить в Подмосковье, так как именно в этом регионе самая тяжёлая ситуация с ТКО.

11 июля компании "РТ-Инвест", Hitachi Zosen Inova и "Атомэнергомаш" подписали контракт о поставке и наладке ключевого оборудования для четырех подмосковных заводов по термической переработке отходов. Как сообщалось, ввод первых двух запланирован на конец 2021 года, вторых - в 2022 году.

Региональный директор Hitachi Zosen Inova Урс Альтенбургер сообщил 11 июля журналистам, что на заводах по термической переработке отходов в Подмосковье будет установлена современная трехступенчатая система очистки дымовых газов.

"Это наиболее современная система из ныне доступных. Аналогичные системы применяются на заводе в Лондоне. (...) С точки зрения выбросов данная система позволяет достичь наиболее низких значений", - сказал Урс Альтенбургер.

По его словам фильтры системы газоочистки стали более эффективными и высокотехнологичными, что дало возможность снизить количество ступеней. "Такая же система применяется на строящихся заводах по всему миру и везде позволяет достичь целевых значений по выбросам и соблюдать законодательство", - уточнил Альтенбургер.

По словам регионального директора, на заводах будет осуществлен мониторинг за работой фильтров в автоматическом и онлайн-режиме. В случае если в системе газоочистки произойдет поломка, завод автоматически прекратит работу до устранения неполадки.

Ранее специалисты и активисты выражали обеспокоенность использованием трехступенчатой системы очистки на данных заводах, по их мнению, в других странах этапов удаления опасных примесей больше.

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