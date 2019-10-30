"Массандра" в 2019г собрала 17 тыс. тонн винограда

30.10.19 16:13

Фото пресс-службы Минсельхоза Крыма

30 октября. Interfax-Russia.ru - Производственно-аграрное объединение "Массандра" (один из крупнейших винзаводов Крыма) собрало около 17 тыс. тонн винограда в текущем году, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики, которое контролирует предприятие.

"Предприятие - лидер (в республике Крым - ИФ) по сбору винограда - "Массандра", его аграрии собрали почти 17 тыс. тонн ягоды", - отметил заместитель председателя крымского правительства - глава Минсельхоза региона Андрей Рюмшин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В целом, по данным Рюмшина, на конец октября крымские аграрии собрали более 64 тыс. тонн ягоды с 95,6% площади виноградников, уборка продолжается.

Как сообщалось ранее, "Массандра" прогнозировала урожай в 15-16 тыс. тонн винограда в текущем году (на уровне своих средних показателей) на фоне риска дождей и града.

"Массандра" в 2018 году собрала 17,39 тыс. тонн винограда.

Таким образом, урожай в текущем году по сравнению с прогнозом предприятия на 2019 год увеличился на 6-13%, а по сравнению с показателями прошлого года уменьшился более чем на 2%.

"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Объединение производит в среднем около 10 млн бутылок вина в год. В 2018 году выпустило 15 млн бутылок, в 2019 году прогнозирует выпуск 18 млн бутылок.

Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство России зимой 2019 года - в собственность Крыма. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Массандра" после этого сменила статус с ФГУП на ГУП, сейчас 100% уставного капитала винзавода принадлежит Минсельхозу Крыма.

Руководство региона ранее заявляло о планах акционирования и дальнейшей продажи предприятия.