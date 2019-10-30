Студенты из многодетных семей в ЯНАО с 2020 года смогут раз в год летать по льготным тарифам

30.10.19 16:25

© РИА Новости. Екатерина Штукина

30 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение со следующего года расширить список детей из многодетных семей, имеющих право на покупку билетов по льготным тарифам, сообщает пресс-служба главы региона.

"В программе могли участвовать только студенты до 18 лет, но мы решили включить в нее студентов до 23 лет, чтобы у них тоже была возможность съездить к родителям на каникулах, посетить свои родные города", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.

Воспользоваться льготой на новых условиях смогут дополнительно 1,6 тыс. человек. Всего в этом году льготными билетами стоимостью 2,5 тыс. рублей воспользовались около 9,5 тысяч детей из многодетных семей.

Как сообщалось, с этого года многодетные семьи в ЯНАО один раз в год смогут покупать билеты для детей по льготному тарифу. Данная мера поддержки была введена после обращений жителей о том, что даже для людей со средним достатком вывезти на отдых всю семью - минимум это пять человек и больше - это существенное бремя.

Так, для детей в возрасте от двух до 18 лет (а теперь и до 23 лет) из многодетных семей можно приобрести билет на самолет за 2,5 тыс. рублей на каждого вне зависимости от цены билета. Это касается 28 направлений: из городов Ямала в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Омск и Симферополь.