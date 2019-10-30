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30.10.19 16:37

СП Роснано и Fortum отказалось от идеи создания ветропарка в Пермском крае из-за слишком слабых ветров

© РИА Новости. Евгений Биятов
30 октября. Interfax-Russia.ru - ООО "УК "Ветроэнергетика" (совместное предприятие АО "Роснано" и ПАО "Фортум") (MOEX: TGKJ) не будет развивать проект по созданию в Пермском крае ветропарка из-за недостаточной среднегодовой скорости ветра.

В пресс-службе "Роснано" "Интерфаксу" сообщили, что специалисты Фонда развития ветроэнергетики (управляется ООО "УК "Ветроэнергетика") с сентября 2018 года проводили мониторинг ветроэнергетического потенциала площадок в Пермском крае, где предполагалось строительство ветряных электростанций (ВЭС).

"К сожалению, анализ данных показал, что среднегодовая скорость ветра на приоритетных площадках недостаточна для эффективной работы ветроэнергетических установок. По результатам анализа ветропотенциала было принято решение остановить работу по развитию проекта строительства ВЭС в Пермском крае", - сказали в пресс-службе.

Комментарием ПАО "Фортум" агентство пока не располагает.

Как сообщалось, ООО "УК "Ветроэнергетика" планировало направить порядка 10 млрд рублей на создание ветропарка в Ординском районе Пермского края. К строительству планировалось приступить в конце 2019 года, а ввести первую очередь мощностью 100 МВт предполагалось в конце 2020 года. Власти региона присвоили этому инвестпроекту статус приоритетного.

Фонд развития ветроэнергетики создан на паритетной основе "Фортумом" и "Роснано" для инвестирования в строительство ветропарков и запуска проектов по локализации производства ветроустановок, а также венчурных проектов в области возобновляемой энергетики. Управление фондом осуществляет ООО "УК "Ветроэнергетика", принадлежащая партнерам в равных долях.

По результатам конкурсных отборов инвестпроектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, фонд получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в 2019-2023 годов.

Fortum в России осуществляет свою деятельность через ПАО "Фортум" - одного из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру "Фортум" входят восемь теплоэлектростанций, из них пять в Челябинской области и три в Тюменской, в том числе Няганская ГРЭС (г. Нягань, ХМАО) - одна из самых крупных и современных тепловых электростанций России.

В 2018 году "Фортум" ввел в эксплуатацию ветропарк на 35 МВт в Ульяновской области и приобрел у "Хевела" (СП "Роснано" и "Реновы") три солнечные электростанции общей мощностью 35 МВт - Плешановскую СЭС и Грачевскую СЭС в Оренбургской области, а также Бугульчанскую СЭС в Башкирии.

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