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30.10.19 17:08
ЯНАО в ближайшие месяцы начнет субсидировать еще 5 авиарейсов
Так, с ноября будет субсидироваться рейс Салехард - Москва. С нового года под субсидию попадут еще четыре направления: Салехард - Сочи, Салехард - Тюмень, Новый Уренгой - Сочи, Ноябрьск - Симферополь.
"Тема в фокусе нашего внимания. Еще совсем недавно мы субсидировали восемь межрегиональных рейсов, а со следующего года их станет не менее 30. (. . .) Вводя новые субсидируемые направления, мы снижаем цену на билет для населения", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
В текущем году ЯНАО субсидирует перевозки по 26 межрегиональным направлениям, в том числе из Салехарда в Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Омск и обратно.
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