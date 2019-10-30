ЯНАО в ближайшие месяцы начнет субсидировать еще 5 авиарейсов

30.10.19 17:08

© РИА Новости. Максим Авдеев

30 октября. Interfax-Russia.ru - Ямало-Ненецкий автономный округ намерен с ноября ввести субсидирование для одного авиарейса, с нового года - для еще четырех, сообщает пресс-служба главы региона.

Так, с ноября будет субсидироваться рейс Салехард - Москва. С нового года под субсидию попадут еще четыре направления: Салехард - Сочи, Салехард - Тюмень, Новый Уренгой - Сочи, Ноябрьск - Симферополь.

"Тема в фокусе нашего внимания. Еще совсем недавно мы субсидировали восемь межрегиональных рейсов, а со следующего года их станет не менее 30. (. . .) Вводя новые субсидируемые направления, мы снижаем цену на билет для населения", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.

В текущем году ЯНАО субсидирует перевозки по 26 межрегиональным направлениям, в том числе из Салехарда в Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Омск и обратно.