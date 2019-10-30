Центр управления регионом создадут в Ульяновской области

30.10.19 17:11

© РИА Новости. Сергей Черных

Ульяновск. 30 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил усовершенствовать систему государственного управления и заменить часть министерств проектными офисами, сообщает пресс-служба облправительства в среду.

Свою инициативу Морозов озвучил на пленарном заседании общероссийского форума о стратегическом планировании в регионах, который проходит на текущей неделе в Санкт-Петербурге.

"Мы создаем Центр управления регионом. Это позволит оперативнее реагировать на запросы граждан и улучшит взаимодействие между ведомствами. Например, вместо значительной части министерств будут передовые проектные офисы. Создаваемый Центр позволит повысить качество мониторинга реализации нацпроектов", - отметил в своем выступлении губернатор.

Предложение Морозова встретило одобрение председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

"Если бы я сегодня ставил в порядке рейтинга значимость того или иного фактора для будущего достижения национальных целей, на первое место я бы поставил качество государственного управления и его совершенствование: в том числе, про что, как раз, рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, - об управлении регионом. На второе место я бы поставил инновационную среду", - подчеркнул Кудрин.

На сайте правительства Ульяновской области уточняется, что после введения новой управленческой модели обращения ульяновцев, поступившие через социальные сети, цифровые платформы, в региональные ведомства, на "горячие линии", в администрации муниципалитетов будут попадать в Центр управления регионом.

"Все вопросы будут разделены на две категории. В первую группу попадут оперативные вопросы (например, ремонт дороги, выдача необходимых лекарств), во вторую - ресурсоемкие (строительство газопровода, детского сада). Планируется, что новая система позволит значительно сократить срок предоставления информации при запросах, а также путь от поступления жалобы до решения вопроса. При этом целью работы Центра станет не только решение поступающих проблем, но и устранение их причин", - отмечается в сообщении.