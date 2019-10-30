Правительство выделяет 450 млн рублей трем регионам Дальнего Востока на развитие социальной инфраструктуры

30.10.19 17:13

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

30 октября. Interfax-Russia.ru - Три региона Дальнего Востока - Бурятия, Магадан и Чукотка - получат дополнительные средства на развитие социальной инфраструктуры, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.

"Выделим почти 400 млн рублей Томской области на новую школу, 450 млн направим дополнительно трем регионам Дальнего Востока - Бурятии, Магаданской области и Чукотке", - сказал Медведев, открывая заседание.

По его словам, эти деньги пойдут на развитие социальной инфраструктуры, в том числе на закупку медицинского оборудования, приобретение жилья для работников социальной сферы и благоустройство территории.

Эта еще одна мера поддержки, которую правительство страны оказывает регионам Дальнего Востока.

Так, с 2018 года в ДФО реализуют планы социального развития центров экономического роста за счет предоставления "единой субсидии" из федерального бюджета, размер которой составит 95,7 млрд рублей.

В качестве таких центров определены 58 муниципальных образований, в которых проживает 6,6 млн человек, это 81% от численности населения Дальнего Востока.