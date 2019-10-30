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30.10.19 17:13
Правительство выделяет 450 млн рублей трем регионам Дальнего Востока на развитие социальной инфраструктуры
"Выделим почти 400 млн рублей Томской области на новую школу, 450 млн направим дополнительно трем регионам Дальнего Востока - Бурятии, Магаданской области и Чукотке", - сказал Медведев, открывая заседание.
По его словам, эти деньги пойдут на развитие социальной инфраструктуры, в том числе на закупку медицинского оборудования, приобретение жилья для работников социальной сферы и благоустройство территории.
Эта еще одна мера поддержки, которую правительство страны оказывает регионам Дальнего Востока.
Так, с 2018 года в ДФО реализуют планы социального развития центров экономического роста за счет предоставления "единой субсидии" из федерального бюджета, размер которой составит 95,7 млрд рублей.
В качестве таких центров определены 58 муниципальных образований, в которых проживает 6,6 млн человек, это 81% от численности населения Дальнего Востока.
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