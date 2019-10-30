Роскосмос потратит 234 млн рублей на модернизацию центра космической связи в Крыму

30.10.19 17:15

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Роскосмос планирует к концу 2025 года модернизировать Центр дальней космической связи в Крыму, говорится в материалах портала госзакупок.

Согласно контракту, исполнитель, "Особое конструкторское бюро Московского конструкторского института" (ОКБ МЭИ) к 25 ноября 2024 года должен изготовить и смонтировать в крымском Дальнем космической связи "Школьное" 12-метровый телескоп ТНА-12М, а также 12-метровых наземных радиотехнических комплекслв "Юпитер-М-12".

Также предполагается установить в центрах космической связи в подмосковных Медвежьих озерах и Калязине Тверской области новые 32-метровые телескопы ТНА-32Л.

Всего, на модернизацию трех центров выделено 1,821 млрд рублей, в том числе 234 млн на работы в Школьном.

По данным ОКБ МЭИ телескопы смогут обеспечивать связь и навигацию в дальнем космосе на расстоянии до 300 млн километров. В перспективе планируется расширить радиус их действия до границ Солнечной системы.

В конструкторском бюро ранее сообщали, что ТНА-32Л должен заменить не только телескопы ТНА-1500 в Медвежьих Озерах и Калязине, но и 70-метровую антенну П-2500 в Школьном.

В данный момент П-2500 проходит модернизацию. Как сообщал замглавы НПО им. Лавочкина Александр Шершаков, планируется, что антенна будет введена в строй в 2020 году.