Экологи считают, что компании-отловщики ставят под угрозу последний выпуск из "китовой тюрьмы"

31.10.19 06:22

© РИА Новости. Виталий Аньков

31 октября. Interfax-Russia.ru - Коалиция общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" опасается срыва операции по выпуску последних 50 белух из "китовой тюрьмы".

"Коалиция считает, что компании-отловщики пытаются сорвать выпуск, пользуясь неопределенностью юридического статуса оставшихся белух, которая, в свою очередь, сложилась в результате бездействия некоторых государственных органов", - сообщает в пресс-релизе Коалиция.

Экологи выступили с таким заявлением после публикации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которые сообщили о проволочках со стороны компаний-отловщиков в подписании договоров на выкуп животных для их освобождения и выпуска в море. Документы были направлены еще 24 октября, срок для их рассмотрения истекает завтра, 31 октября.

"Такая внезапно жесткая позиция четырех компаний-отловщиков ставит под угрозу срыва освобождение последних узников "китовой тюрьмы", поскольку наступающая зима и сильные осенние шторма в регионе оставляют для перевозки животных буквально считанные дни. Это означает, что у 50 белух появилась жуткая, но реальная перспектива остаться в тесных вольерах в бухте Средняя еще на одну зиму, которая может оказаться намного холоднее предыдущей", - отмечают в Коалиции.

По их мнению, в случае отказа компаний надзорные органы должны изъять животных. Основанием для этого могут стать решения Фрунзенского районного суда Владивостока, который признал нарушение закона при вылове животных и Южно-Сахалинского городского суда о том, что разрешительная документация на вылов косаток и белух в 2018 году выдана Росприроднадзором и Росрыболовством незаконно.