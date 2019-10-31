Уголовное дело заведено по факту смерти младенца в самолете при перелете с Камчатки в Хабаровск

31.10.19 06:27

© РИА Новости. Максим Блинов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело заведено по факту смерти трехмесячного ребенка 9 октября на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Камчатскому краю.

"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Изъята медицинская документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Трехмесячный ребёнок скончался 9 октября во время перелёта из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где ему должны были провести операцию в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. Местные СМИ сообщают, что малыш родился недоношенным и с врожденным пороком сердца. В самолете ребенок летел в сопровождении двух камчатских медиков.