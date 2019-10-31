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31.10.19 06:32
Около шести тысяч человек обратились за "дальневосточными гектарами" в Забайкалье
"В Забайкалье в ходе реализации программы "дальневосточный гектар" от жителей края за три месяца поступило около шести тысяч заявлений на предоставление бесплатного земельного участка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из первых получил свой "гектар" житель региона Евгений Мозговой. На своем участке он планирует построить дом, используя программу "дальневосточной ипотеки". Так как выбранный им гектар расположен на землях лесного фонда, его нужно было сначала перевести в категорию земель населенного пункта, для этого предоставить план освоения участка.
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