Медики, пытавшиеся спасти младенца на борту самолета Камчатка-Хабаровск, имели все необходимые препараты

31.10.19 06:38

© РИА Новости. Варвара Гертье

31 октября. Interfax-Russia.ru - Лекарств и кислорода у врачей, сопровождавших младенца, который умер 9 октября в самолете при перелете с Камчатки в Хабаровск, было достаточно, сообщает пресс-служба Минздрава Камчатского края.

"Весь полет ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Я могу с полной ответственностью заявить, что кислорода и лекарственных препаратов в распоряжении сопровождавших ребенка врачей было достаточно", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Камчатского края Елены Сорокиной.

По ее словам, ребенок родился на сроке 27 недель, "глубоко недоношенным с экстремально низкой массой тела и множественными пороками развития, в том числе с пороком развития сердечно-сосудистой системы".

Вопрос о необходимости операции стоял с первых дней его жизни, однако в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске не могли принять ребенка, пока он не окрепнет. А потому решение о транспортировке пациента было принято только после того, как состояние малыша стабилизировалось, сообщила министр.

При начале снижения самолета в Хабаровске состояние ребенка ухудшилось, "нарастала дыхательная недостаточность, а потому врач принял решение повторно интубировать ребенка".

"Для того чтобы не прерывать подачу кислорода, специалист воспользовался мешком Амбу, к которому подключил дополнительный баллон, предоставленный экипажем воздушного судна. После замены трубки, по которой в легкие ребенка поступал кислород, он вновь был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких", - рассказала Сорокина.

Минздрав региона принял решение "отправить карту пациента и все медицинские документы на независимую экспертизу в Москву", чтобы установить, в полном ли объеме была оказана медицинская помощь ребенку, правильно ли были выбрана тактика транспортировки.

Трехмесячный ребёнок скончался 9 октября во время перелёта из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где ему должны были провести операцию в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. Местные СМИ сообщают, что малыш родился недоношенным и с врожденным пороком сердца. В самолете ребенок летел в сопровождении двух камчатских медиков.

Следственный отдел по городу Петропавловск-Камчатский СУ СКР завел по факту смерти ребенка уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Изъята медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.